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شواطىء فيروزية صافية بمحافظة الوجه
منذ 41 دقيقة
356
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أحدث التعليقات
ابوبدر
اول مرة اعرف ان عندنا حماية مستهلك.. 😂
المهم
خبر مهم جدا شكرا على الإختيار 😷
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههه👍👌😊عارفين والله ماصدقو ع الله بعده حارقهم الله يزيدهم🔥🔥😜
ابوبدر
لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها.. توتو ذبح الاهلي والان جاري السلخ.. ويقولون عدالة.. سلم لي عالعدالة. كرة القدم في العالم كله لها نظام واحد وحنا كورتنا بالقوة والسلطة والنفوذ.. ليه الاهلي يحقق البطولات الثلاثة. ليه.. لازم يدفع ثمن هالبطولات تدمير وتخريب✋
e.alofi
يلعن ابو الصياعه والسخافه الحيين ذي ماهي ألي يوم راحت للمول ولبست عباة وغطت جسمها والحين كاشفه وتتصيع عند الصيايعين ألي مثلها آه بس متى الله يبتليها بلموت ونرتاح منها حقييييره منحطه
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