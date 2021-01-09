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سبب فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها للمملكة " فيديو " 

Time منذ 39 دقيقة
Views 1445
سبب فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها للمملكة " فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
كشفت هيئة الغذاء والدواء، عن سبب اشتراطها فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها للمملكة.

وأضافت الهيئة في رسالة صوتية، أن الهدف من ذلك هو تطبيق الاشتراطات التي تضمن حماية وسلامة صحة المرضى والتأكد من أن الكمية للاستخدام شخصية وليست لأغراض تسويقية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، كشفت شروط هامة يجب توفرها في حليب الإبل الذي يتميز بعدة فوائد، مؤكدة على ضرورة أن يكون الحليب مبستر ويُشرب بعد غليه جيداً للقضاء على الميكروبات.

ونصحت الهيئة بتجنب شرب الإبل من الباعة الجائلين لتجنب العديد من الأمراض التي تظهر في البداية كنزلة معوية بسيطة وتتضاعف حتى الإعاقة والوفاه ، مشيرة إلى أن الأعراض تظهر بسرعة على الفئات الحساسة ككبار السن والمرضى .

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أحدث التعليقات

سرا بقيده
اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين .
عباس احمد
يا سلام ما اجمل السلام والمحبة بين الاخوان والله فرحت لكم كثيرا بعودة العلاقات وعودة المحبة والمودة بينكم والشكر كل الشكر يعود لجهود المملكة حفظها الله .
عبدالله
مقال أكثر من رائع طرحتي فيه ظاهرة منتشرة نتمنى بأن يعودوا بناتنا الى رشدهم استمري حفظك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
البسوا الكمامه وفكونا من الحجر وتبعاته والله يحيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله

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