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الصرامي عن فشل حصول النصر على الكفاءة المالية: الإدارة تبحث عن الشو والتطبيل

Time منذ 18 دقيقة
Views 1384
الصرامي عن فشل حصول النصر على الكفاءة المالية: الإدارة تبحث عن الشو والتطبيل

نواف السالم (صدى):
أكد سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، إن وزارة الرياضة حذرت النادي أكثر من مرة، قبل فشله في الحصول على الكفاءة المالية.

وقال الصرامي أن وزارة الرياضة حذرت النصر، لكن إدارة الفريق لم تكن تستمع إليهم؛ لأنهم أرادوا أخذ الشو الإعلامي والتطبيل الجماهيري، والآن باتوا عاجزين عن السداد.

وتابع: وزارة الرياضة قدمت لإدارة النصر اقتراحات تخص الجوانب المالية وتم تجاهلها، لم يفاجئني عدم حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية، بل كنت أتوقع عدم حصولهم عليها"٠،مشيرا إلى أن النصر لن يستطيع النصر التسجيل في الفترة الصيفية أيضا.

وأضاف: عملية الشراء كانت بمبالغ أكبر بكثير من طاقة النصر المالية، والإدارة لم تقم بتخفيض هذه المبالغ، باعتقادي، لأنها قامت بتسديد الديون، بل لأنها قامت بجدولة جزء منها، الرقم مرشح للتضخم أكثر وأكثر، بل وقد يرتفع من ١٢١ مليون ريال إلى أكثر من 200 مليون ريال.

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أحدث التعليقات

سرا بقيده
اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين .
عباس احمد
يا سلام ما اجمل السلام والمحبة بين الاخوان والله فرحت لكم كثيرا بعودة العلاقات وعودة المحبة والمودة بينكم والشكر كل الشكر يعود لجهود المملكة حفظها الله .
عبدالله
مقال أكثر من رائع طرحتي فيه ظاهرة منتشرة نتمنى بأن يعودوا بناتنا الى رشدهم استمري حفظك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
البسوا الكمامه وفكونا من الحجر وتبعاته والله يحيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله

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