الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الطائف

Time منذ ساعة
Views 1568
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الطائف

الطائف (صدى):
شهدت محافظة الطائف، هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ووثق مقطع فيديو لحظات هطول أمطار الخير والبركة على الطرقات بغزارة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير تشمل السواحل منها تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سرا بقيده
اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين .
عباس احمد
يا سلام ما اجمل السلام والمحبة بين الاخوان والله فرحت لكم كثيرا بعودة العلاقات وعودة المحبة والمودة بينكم والشكر كل الشكر يعود لجهود المملكة حفظها الله .
عبدالله
مقال أكثر من رائع طرحتي فيه ظاهرة منتشرة نتمنى بأن يعودوا بناتنا الى رشدهم استمري حفظك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
البسوا الكمامه وفكونا من الحجر وتبعاته والله يحيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله

أخر الأخبار

حقيقة السماح لغير المعتمرين بدخول المطاف
حقيقة السماح لغير المعتمرين بدخول المطاف
Time منذ 6 دقائق Views 1182
التعادل يخيم على ديربي القصيم بين الرائد والتعاون 
التعادل يخيم على ديربي القصيم بين الرائد والتعاون 
Time منذ 13 دقيقة Views 1283
الصرامي عن فشل حصول النصر على الكفاءة المالية: الإدارة تبحث عن الشو والتطبيل
الصرامي عن فشل حصول النصر على الكفاءة المالية: الإدارة تبحث عن الشو والتطبيل
Time منذ 18 دقيقة Views 1382
بالفيديو.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن منفذ سلوي بعد فتحه
بالفيديو.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن منفذ سلوي بعد فتحه
Time منذ 27 دقيقة Views 1494
فتاة تتعرض لموقف مؤلم
فتاة تتعرض لموقف مؤلم
Time منذ 37 دقيقة Views 294
اهم شيء القناعة
اهم شيء القناعة
Time منذ 37 دقيقة Views 288
ام كادت ان تتوفى امام ابنها
ام كادت ان تتوفى امام ابنها
Time منذ 38 دقيقة Views 257
سبب فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها للمملكة " فيديو " 
سبب فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها للمملكة " فيديو " 
Time منذ 38 دقيقة Views 1441
الكشف عن سعر جرعة لقاح فيروس كورونا  " فيديو " 
الكشف عن سعر جرعة لقاح فيروس كورونا  " فيديو " 
Time منذ 47 دقيقة Views 1725
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الطائف
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الطائف
Time منذ ساعة Views 1568