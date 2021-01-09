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«الصحة»: تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 31 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 174 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 355,382 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6286 حالة.

وفي السياق نفسه، أكد متحدث وزارة الصحة، على انخفاض الإصابات الحرجة بكورونا إلى 308 حالات تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

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أحدث التعليقات

عبدالله
مقال أكثر من رائع طرحتي فيه ظاهرة منتشرة نتمنى بأن يعودوا بناتنا الى رشدهم استمري حفظك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
البسوا الكمامه وفكونا من الحجر وتبعاته والله يحيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله

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