الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

Time منذ ساعة
Views 1693
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

ومن المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير تشمل السواحل منها تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والجوف، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربيه على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

 

فيما  تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سرا بقيده
اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين .
عباس احمد
يا سلام ما اجمل السلام والمحبة بين الاخوان والله فرحت لكم كثيرا بعودة العلاقات وعودة المحبة والمودة بينكم والشكر كل الشكر يعود لجهود المملكة حفظها الله .
عبدالله
مقال أكثر من رائع طرحتي فيه ظاهرة منتشرة نتمنى بأن يعودوا بناتنا الى رشدهم استمري حفظك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
البسوا الكمامه وفكونا من الحجر وتبعاته والله يحيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله

أخر الأخبار

حقيقة السماح لغير المعتمرين بدخول المطاف
حقيقة السماح لغير المعتمرين بدخول المطاف
Time منذ 6 دقائق Views 1182
التعادل يخيم على ديربي القصيم بين الرائد والتعاون 
التعادل يخيم على ديربي القصيم بين الرائد والتعاون 
Time منذ 13 دقيقة Views 1283
الصرامي عن فشل حصول النصر على الكفاءة المالية: الإدارة تبحث عن الشو والتطبيل
الصرامي عن فشل حصول النصر على الكفاءة المالية: الإدارة تبحث عن الشو والتطبيل
Time منذ 18 دقيقة Views 1382
بالفيديو.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن منفذ سلوي بعد فتحه
بالفيديو.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن منفذ سلوي بعد فتحه
Time منذ 27 دقيقة Views 1494
فتاة تتعرض لموقف مؤلم
فتاة تتعرض لموقف مؤلم
Time منذ 37 دقيقة Views 294
اهم شيء القناعة
اهم شيء القناعة
Time منذ 37 دقيقة Views 285
ام كادت ان تتوفى امام ابنها
ام كادت ان تتوفى امام ابنها
Time منذ 38 دقيقة Views 257
سبب فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها للمملكة " فيديو " 
سبب فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها للمملكة " فيديو " 
Time منذ 38 دقيقة Views 1441
الكشف عن سعر جرعة لقاح فيروس كورونا  " فيديو " 
الكشف عن سعر جرعة لقاح فيروس كورونا  " فيديو " 
Time منذ 47 دقيقة Views 1725
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الطائف
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الطائف
Time منذ ساعة Views 1567