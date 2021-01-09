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بالفيديو.. " الأمن البيئي ": إشعال النار في المنتزهات لا يعد مخالفة 

Time منذ ساعة
Views 1669
بالفيديو.. " الأمن البيئي ": إشعال النار في المنتزهات لا يعد مخالفة 

الرياض (صدى):
أكد متحدث الأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أن إشعال النار في المنتزهات البرية لا يعد مخالفة في حال تطبيق الضوابط اللازمة.

وأضاف " المالكي " خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، أن القوات الخاصة للأمن البيئي أطلقت حملة منع المتاجرة في الحطب المحلي وفق نظام المراعي والغابات الذي يمنع قطع الأشجار والحطب الذي تم مصادرته، حتي يتم تسليمه إلى الجهات المختصة.

وشدد " المالكي "، على منع إشعال النيران مع هبوب الرياح أو بالقرب من الأشجار أو الغطاء النباتي، مضيفا:" يجب على المتنزهين إطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان ".

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أحدث التعليقات

سرا بقيده
اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين .
عباس احمد
يا سلام ما اجمل السلام والمحبة بين الاخوان والله فرحت لكم كثيرا بعودة العلاقات وعودة المحبة والمودة بينكم والشكر كل الشكر يعود لجهود المملكة حفظها الله .
عبدالله
مقال أكثر من رائع طرحتي فيه ظاهرة منتشرة نتمنى بأن يعودوا بناتنا الى رشدهم استمري حفظك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
البسوا الكمامه وفكونا من الحجر وتبعاته والله يحيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله

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