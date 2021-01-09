الهلال يقترب من الاستغناء عن لاعب جديد

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي الهلال اقترب من الاستغناء عن لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما استقر الفريق على رحيل عمر خربين في انتقالات يناير.
وقال الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، أن إدارة الهلال لا تمانع من مغادرة هتان باهبري في الفترة الشتوية والتخلص من مرتبه الذي يبلغ 5 ملايين ريال سنويًا، ما يعد مرتبًا كبيرًا للاعب بديل.
ومن الجدير بالذكر، أن هتان باهبري كان قد انتقل إلى صفوف الهلال في فبراير 2019، ولعب باهبري 35 مباراة مع الهلال، وأحرز هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة، كما توج مع الزعيم بثلاثية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.