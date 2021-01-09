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مشاركة لاعب مصاب بكورونا في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

Time منذ ساعة
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مشاركة لاعب مصاب بكورونا في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

وكالات (صدى):
شارك لاعب مصاب بفيروس كورونا المستجد، في مباراة فريقه في كأس ليبرتادوريس، وذلك في مباراة سانتوس البرازيلي مع بوكا جونيورز الأرجنتيني في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.

وقدم بوكا جونيورز، شكوى رسمية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، بعدما تبين أن جون فيكتور حارس سانتوس لعب المباراة وهو مصاب بالفيروس؛ حيث أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا لم تظهر على جون فيكتور، لكنه كان يعلم أن نتيجة فحصه إيجابية.

وقالت التقارير، أنه لذلك لم يذهب اللاعبون إلى غرفة تغيير الملابس بين شوطي المباراة، كما أن جون فيكتور لا يزال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ينتظر العودة للبرازيل في رحلة خاصة.

وأشارت إلى أن فاغنر ليوناردو مدافع سانتوس، كان مصابًا بفيروس كورونا، لكنه ظل على مقاعد البدلاء، فيما انتهت المباراة بالتعادل السلبي على أن يلتقيا مجددا يوم الخميس 14 يناير في مباراة الإياب.

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أحدث التعليقات

عبدالله
مقال أكثر من رائع طرحتي فيه ظاهرة منتشرة نتمنى بأن يعودوا بناتنا الى رشدهم استمري حفظك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
البسوا الكمامه وفكونا من الحجر وتبعاته والله يحيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله

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