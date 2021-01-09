بالفيديو.. الإطاحة بعصابة سرقة مركبات ونشال ومجرم يشعل النار في الصراف الآلي

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بمواطن قام بنشل امرأة مشاركة في فعاليات رالي داكار بمحافظة تربة .
كما تم القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء معرضين أمن وسلامة الآخرين للخطر .
وأطاحت الجهات الأمنية بحائل بمواطنين قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما .
كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة مواطنين احترفوا سرقة المركبات وتفكيك أجزائها وبيعها ، بجانب الإطاحة بمواطن قام بإضرام النيران في جهازين صراف آلي في الرياض ، وغيرها من الجرئم التي تم القبض على مرتكبيها .