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بالفيديو.. الإطاحة بعصابة سرقة مركبات ونشال ومجرم يشعل النار في الصراف الآلي

Time منذ 25 دقيقة
Views 1480
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بالفيديو.. الإطاحة بعصابة سرقة مركبات ونشال ومجرم يشعل النار في الصراف الآلي

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بمواطن قام بنشل امرأة مشاركة في فعاليات رالي داكار بمحافظة تربة .

كما تم القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء معرضين أمن وسلامة الآخرين للخطر .

وأطاحت الجهات الأمنية بحائل بمواطنين قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما .

كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة مواطنين احترفوا سرقة المركبات وتفكيك أجزائها وبيعها ، بجانب الإطاحة بمواطن قام بإضرام النيران في جهازين صراف آلي في الرياض ، وغيرها من الجرئم التي تم القبض على مرتكبيها .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
حياهم الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني ناوي يهبل به من بدايتها

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