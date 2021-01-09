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تغريدات تسببت في إغلاق حساب ترامب في "تويتر"

Time منذ ساعة
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تغريدات تسببت في إغلاق حساب ترامب في "تويتر"

واشنطن (صدى):
كشف موقع " تويتر" عن التغريدتين اللتين أدتا إلى إغلاق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وتضمنت أحدى تغريدات ترامب التي أدت إلى إغلاق حسابه : «الـ75 ألف أمريكي وطني الذين صوتوا لي، أمريكا أولًا لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا، سيكون صوتهم عظيمًا جدًّا في المستقبل، لن يتم التقليل من احترامهم أو معاملتهم بطريقة غير عادلة بأي شكل».

وذكر « تويتر »أن استخدام ترامب تعبير «الأمريكيين الوطنيين» لوصف أنصاره يمكن تفسيره على أنه دعم لأولئك الذين قادوا أو نفذوا أعمال عنف في مبنى الكونغرس في 6 يناير الجاري، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وأوضح أن جملتي «سيكون صوتهم عظيما جدًّا في المستقبل»، و«لن يتم التقليل من احترامهم أو معاملتهم بطريقة غير عادلة بأي شكل»، تدلان على أن ترامب لا يفكر بتسليم منظم للسلطة للرئيس القادم، جو بايدن، وأنه يخطط لدعم وتمكين وحماية أولئك الذين يصدقون أنه فاز بالانتخابات.

في حين تضمنت التغريدة الأخرى : «لأولئك الذين يسألون، لن أشارك في عملية التنصيب في 20 يناير» حسب قوله.

وأكد موقع تويترعلى أن رسالة لأنصاره بعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية، وأنها قد تحمل في طياتها دعوة لأنصار ترامب لمهاجمة حفل التنصيب واعتباره «هدفًا آمنًا»، لكونه لن يحضره.

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أحدث التعليقات

عبدالله
مقال أكثر من رائع طرحتي فيه ظاهرة منتشرة نتمنى بأن يعودوا بناتنا الى رشدهم استمري حفظك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
البسوا الكمامه وفكونا من الحجر وتبعاته والله يحيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله

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