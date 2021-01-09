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سعر ومواصفات أحدث هاتف "سامسونج جلاكسي" A12

Time منذ ساعة
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سعر ومواصفات أحدث هاتف "سامسونج جلاكسي" A12

وكالات (صدى):
كشفت شركة سامسونج، عن وصول هاتف ”Galaxy A12 إلى سنغافورة رسميًا، حيث سيكون الهاتف متاحًا عبر منفذ M1 و Singtel Business و StarHub، بالإضافة إلى Samsung Experience، والمتاجر عبر الإنترنت و Lazada و Shopee.

وستبيع ”سامسونج“ طراز 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت للتخزين المدمج مقابل 228 دولارًا.

ويتميز هاتف سامسونج الجديد ذو الميزانية المحدودة بشاشة 6.5 بوصة عالية الدقة + شاشة TFT بتصميم Infinity-V، وهو مدعوم بشريحة ”MediaTek MT6765“ ثمانية النواة، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 15 واط.

ويأتي الهاتف بإعداد رباعي الكاميرا، حيث تتميز الكاميرا الرئيسة بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا فائقة العرض بدقة 5 ميغابكسل، واثنين من مستشعرات العمق بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعرات الماكرو، وتتميز كاميرا السيلفي بدقة 8 ميغابكسل.

كما يتميز الهاتف بأبعاد 164×75.8×8.9 ملم مع وزن 205 غرام، كما يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن، ومنفذ الـ USB، ويأتي من نوع Type C 2.0.

ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة سامسونغ الـ One UI 2.5، ويتوافر بالألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
e.alofi
يحوول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم دمروا حياتها 💔😔 عيب المغرب انهم لايكترثون لحقوق الناس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طهوراً إن شاء الله الله يجمع له بين الأجر والعافية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..

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