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بالفيديو.. اكتمال الإجراءات الفنية لتشغيل منفذ سلوى البري

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. اكتمال الإجراءات الفنية لتشغيل منفذ سلوى البري

الرياض (صدى):
كشفت المؤشرات على اكتمال الإجراءات الفنية لتشغيل منفذ سلوى البري بنسبة بلغت 100%؛ حيث أن كافة القطاعات الحكومية مستعدة لتشغيل المنفذ، مثل حرس الحدود والجمارك والجوازات وغيرها من الجهات المعنية.

وأفاد تقرير لقناة «الإخبارية»، أنه وصل صباح اليوم السبت عدد من المسؤولين الكبار الى منفذ سلوى، مثل رئيس التجمع الصحي بمحافظة العديد، وعدد من ضباط الجوازات.

وأوضح التقرير، أن حرس الحدود قام بعدة إجراءات في منفذ سلوى، مثل إزالة الحواجز الإسمنتية في عدد من المواقع، إلى جانب تواجد الكلاب البوليسية الخاصة بالجمارك، كما دخلت أول سيارة قطرية للمملكة عبر منفذ سلوى الحدودي بعد إعادة افتتاحه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
e.alofi
يحوول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم دمروا حياتها 💔😔 عيب المغرب انهم لايكترثون لحقوق الناس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طهوراً إن شاء الله الله يجمع له بين الأجر والعافية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..

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