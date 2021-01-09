المملكة تتفق مع البرازيل لتنظيم منح مواطني البلدين تأشيرات زيارة

الرياض (صدى):
قرر مجلس الوزراء، الموافقة على اتفاقية بين المملكة وحكومة جمهورية البرازيل، بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة؛ حيث تم منح كل طرف تأشيرة دخول للزيارات المتعددة لمواطني الطرف الآخر سارية لمدة 5 سنوات.
وأوضح القرار، أن ذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يوما، وفي السنة 180 يوما؛ محددة رسم التأشيرة بمبلغ 80 دولارا أو ما يعادله، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، (ما يعادل 300 ريال).
ويحق لأي طرف رفض دخول أي من مواطني الطرف الآخر على أراضيه في حال اعتباره غير مرغوب فيه، أو تقليل مدة سريان التأشيرة، أو إنهاء مدة إقامته في إقليمها.