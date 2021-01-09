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تناقض خطاب خامنئي عن منع لقاح فايزر في إيران

Time منذ 44 دقيقة
Views 1595
تناقض خطاب خامنئي عن منع لقاح فايزر في إيران

وكالات (صدى):
أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أمس الجمعة عن منع لقاح كورونا وتشكيكه باللقاحات الأميركية، وأبرزها لقاح شركة فايزر.

ومنحت إيران مدير شركة بيونتيك الألمانية التي تعاملت مع فايزر لإنتاج لقاح ضد كورونا، جائزة "المصطفى" من قبل جمعية رسمية في طهران عام 2019 لجهوده في مجال البحث عن لقاح ضد أحد أنواع السرطان.

وجاء ذلك وكالة فارس باللغة الإنجليزية أواخر العام الماضي مذكرة بأن مخترع لقاح فايزر بيونتيك، كرم في طهران، بحسب قناة " العربية ".

وذلك دليل على التناقض الذي وقع فيه مرشد إيران في خطابه دون أن يدري، مشككا في نوايا الغرب لا سيما أميركا، وملمحا إلى مؤامرات لنشر الفيروس في بلاده.

ومنع المرشد الإيرني بلاده أمس من استيراد لقاحات كوفيد- 19 التي تنتجها شركة فايزر - بيونتيك الأميركية وأسترازينيكا البريطانية، قائلا "أنا حقاً لا أثق بهم. ربما يريدون اختبار لقاحاتهم في بلدان أخرى".

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه و يشفي مرضى المسلمين
محمدمحمد
مرحبابقطروأهل قطرفي السعودية حللتم أهلا ووطأتم سهلا الله يديم المحبةبينناوابناءالخليج والعرب عموما
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين

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