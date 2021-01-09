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الشورى يطالب بتسهيلات لتوطين الوظائف التنفيذية العليا

Time منذ 59 دقيقة
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الشورى يطالب بتسهيلات لتوطين الوظائف التنفيذية العليا

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى في توصيات على التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين.

ودعا المجلس الوزارة إلى تغيير توجهها من حيث الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن.

كما طالبت الوزارة بتوضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع.

وأكدت التوصيات أهمية دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه و يشفي مرضى المسلمين
محمدمحمد
مرحبابقطروأهل قطرفي السعودية حللتم أهلا ووطأتم سهلا الله يديم المحبةبينناوابناءالخليج والعرب عموما
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين

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