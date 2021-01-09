ترامب يوجه اتهامات لـ «تويتر» بالتآمر عليه

واشنطن (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي الذي انتهت فترة ولايته دونالد ترامب، اليوم السبت، اتهامات إلى موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بالتآمر ضده من أجل إسقاطه وعدم وصول صوته لمؤيديه.
وقال «ترامب» تغريدة من حسابه الرئاسي: «لقد نسق موظفو تويتر مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لإزالة حسابي من منصتهم ولإسكاتي».
وجاء ذلك بعد حذف حسابه عبر موقع تويتر بشكل نهائي، وإعلان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، عن حظر حسابات ترامب إلى أجل غير مسمى، في أعقاب هجوم مؤيدين له على مبنى الكونجرس الأمريكي، يوم الأربعاء.