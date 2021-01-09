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ترامب يوجه اتهامات لـ «تويتر» بالتآمر عليه

Time منذ ساعة
Views 1648
ترامب يوجه اتهامات لـ «تويتر» بالتآمر عليه

واشنطن (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي الذي انتهت فترة ولايته دونالد ترامب، اليوم السبت، اتهامات إلى موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بالتآمر ضده من أجل إسقاطه وعدم وصول صوته لمؤيديه.

وقال «ترامب» تغريدة من حسابه الرئاسي: «لقد نسق موظفو تويتر مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لإزالة حسابي من منصتهم ولإسكاتي».

وجاء ذلك بعد حذف حسابه عبر موقع تويتر بشكل نهائي، وإعلان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، عن حظر حسابات ترامب إلى أجل غير مسمى، في أعقاب هجوم مؤيدين له على مبنى الكونجرس الأمريكي، يوم الأربعاء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه و يشفي مرضى المسلمين
محمدمحمد
مرحبابقطروأهل قطرفي السعودية حللتم أهلا ووطأتم سهلا الله يديم المحبةبينناوابناءالخليج والعرب عموما
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين

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