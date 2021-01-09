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بالفيديو.. متحدث الصحة: خادم الحرمين قدم دعمًا لصحة المواطن والمقيم منذ بدء الجائحة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1331
بالفيديو.. متحدث الصحة: خادم الحرمين قدم دعمًا لصحة المواطن والمقيم منذ بدء الجائحة

الرياض (صدى):
أكد ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد عبد العالي، أمس الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - قدم دعما وحرصا على صحة المواطن والمقيم منذ بدء جائحة كورونا.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مداخلة له مع قناة "العربية" أن: "خادم الحرمين الشريفين منذ بدء الجائحة وفي كل مرحلة من مراحلها قدم دعمًا مستمرًا ومتابعة مستمرة وحرصًا مستمرًا على صحة كل مواطن ومقيم في المملكة".

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن اللقاح والعلاج مجانًا للجميع، لافتًا إلى أن هذا الدعم وهذه المبادرة تضيف مزيدًا مما يثبت اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالصحة وكل ما في مصلحة المجتمع.

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أحدث التعليقات

شيخين
يبشر امة والله لو نواه ربنا ولو يكونو في قصور مشيدة
محمد الشاطى
الناس واقفه وهو طاير ليش يبي يطوفها الله المستعان... هذا انتحار... المشكله انه في وضح النهار... الله يلطف بحاله..
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *****
طبيب
مااحد سألك؛ قل خيرا ام فاصمط؛؛ ي مهزلت المجلس؛ لحمود سلطان ومبارك عنبر؛ هههه؛؛؛ العويس حارس المرمه اولا خليه يعرف يحرس هو سار سرداتي مرداتي بل ٣ اهداف والاربع يعني سار فولت؛؛ ههههه؛ ومكانه محدود؛ ولو بعد انتها المباراة مالو حق يتهجم ويبغا يطلع المدرجات؛ جغل عربجيه؛واخد اكبر من حجمه؛؛ هاذه اهيم شنب؛؛ وقصه ال؟؛ههههه؛؛
سلطان
اللهم ارنا فيهم سؤ عذابك في الدنيا قبل الأخرة انهم يريدون السؤ للمسلمين فأرنا عليهم سؤو الدمار والأمراض ومن على شاكلتهم

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