بالفيديو.. متحدث الصحة: خادم الحرمين قدم دعمًا لصحة المواطن والمقيم منذ بدء الجائحة

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد عبد العالي، أمس الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - قدم دعما وحرصا على صحة المواطن والمقيم منذ بدء جائحة كورونا.
وقال الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مداخلة له مع قناة "العربية" أن: "خادم الحرمين الشريفين منذ بدء الجائحة وفي كل مرحلة من مراحلها قدم دعمًا مستمرًا ومتابعة مستمرة وحرصًا مستمرًا على صحة كل مواطن ومقيم في المملكة".
وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن اللقاح والعلاج مجانًا للجميع، لافتًا إلى أن هذا الدعم وهذه المبادرة تضيف مزيدًا مما يثبت اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالصحة وكل ما في مصلحة المجتمع.