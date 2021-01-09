"الاتصالات السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الاتصالات السعودية باب التقديم على وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مدير قسم تخطيط الحسابات والآداء : بكالوريوس " إدارة الأعمال ، تقنية المعلومات ، التسويق " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 أعوام ، إجادة الإنجليزية.
2- مشرف السلامة والأمن بالطائف : بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 أعوام ، إجادة الإنجليزية .
3- مدير قسم الرقابة المالية : بكالوريوس في إدارة الأعمال ، الإقتصاد ، المالية أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، إجادة اللغة الإنجليزية .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــا .