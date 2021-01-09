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"الاتصالات السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1510
"الاتصالات السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الاتصالات السعودية باب التقديم على وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مدير قسم تخطيط الحسابات والآداء : بكالوريوس " إدارة الأعمال ، تقنية المعلومات ، التسويق " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 أعوام ، إجادة الإنجليزية.

2- مشرف السلامة والأمن بالطائف : بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 أعوام ، إجادة الإنجليزية .

3- مدير قسم الرقابة المالية : بكالوريوس في إدارة الأعمال ، الإقتصاد ، المالية أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، إجادة اللغة الإنجليزية .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

شيخين
يبشر امة والله لو نواه ربنا ولو يكونو في قصور مشيدة
محمد الشاطى
الناس واقفه وهو طاير ليش يبي يطوفها الله المستعان... هذا انتحار... المشكله انه في وضح النهار... الله يلطف بحاله..
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *****
طبيب
مااحد سألك؛ قل خيرا ام فاصمط؛؛ ي مهزلت المجلس؛ لحمود سلطان ومبارك عنبر؛ هههه؛؛؛ العويس حارس المرمه اولا خليه يعرف يحرس هو سار سرداتي مرداتي بل ٣ اهداف والاربع يعني سار فولت؛؛ ههههه؛ ومكانه محدود؛ ولو بعد انتها المباراة مالو حق يتهجم ويبغا يطلع المدرجات؛ جغل عربجيه؛واخد اكبر من حجمه؛؛ هاذه اهيم شنب؛؛ وقصه ال؟؛ههههه؛؛
سلطان
اللهم ارنا فيهم سؤ عذابك في الدنيا قبل الأخرة انهم يريدون السؤ للمسلمين فأرنا عليهم سؤو الدمار والأمراض ومن على شاكلتهم

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