"بايدن": حكومتنا ستشهد مفاجآت منها تعيين أول مثلية !

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي " جو بايدن " أن حكومته الجديدة ستشمل الكثير من الأشياء التي تحدث لأول مرة .
وقال " بايدن " في مؤتمر صحفي : 24 رجلاً وامرأة سيقودون حكومة الولايات المتحدة، ويعيدون الثقة لها"، مشددًا على أن جميعهم "مستعدون للقيام بعملهم من اليوم الأول .
وأضاف : كما وعدتكم، فإن هذه الحكومة ستبدو مثل الولايات المتحدة، فيها الكثير من الكفاءات التي في بلدنا. إنها حكومة تاريخية؛ إذ ستكون أول حكومة ممثلة بعدد مماثل من النساء والرجال، وأول حكومة في التاريخ فيها أغلبية من ذوي الأعراق المختلفة .
وتابع : هذه الحكومة تضم أول وزيرة للمالية، وأول امرأة من أصول إفريقية في منصب وزير الدفاع، وأول مثلية .
وطالب " بايدن " مجلس الشيوخ أن يصادق على تلك التغييرات بسرعة ، قائلاً : لا ينبغي أن تكون هناك أي مناصب شاغرة في وكالة الأمن القومي ووزارة الدفاع، خاصة في الفترة العصيبة التي نمرّ بها بسبب كورونا.. لا وقت لدينا لنخسره .
كما شدد على توفير آلاف الوظائف قائلاًً : ملايين الأمريكيين لا يزالون يتألمون. وهذا ليس بسبب خطأ منهم. لقد خسرنا مئات الآلاف من الوظائف.. الوباء يشتد، والناس تخسر وظائفها .