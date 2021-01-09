الأعداد السابقة للصحيفة

"بايدن": حكومتنا ستشهد مفاجآت منها تعيين أول مثلية !

Time منذ 59 دقيقة
Views 1718
Comment 1
"بايدن": حكومتنا ستشهد مفاجآت منها تعيين أول مثلية !

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي " جو بايدن " أن حكومته الجديدة ستشمل الكثير من الأشياء التي تحدث لأول مرة .

وقال " بايدن " في مؤتمر صحفي : 24 رجلاً وامرأة سيقودون حكومة الولايات المتحدة، ويعيدون الثقة لها"، مشددًا على أن جميعهم "مستعدون للقيام بعملهم من اليوم الأول .

وأضاف : كما وعدتكم، فإن هذه الحكومة ستبدو مثل الولايات المتحدة، فيها الكثير من الكفاءات التي في بلدنا. إنها حكومة تاريخية؛ إذ ستكون أول حكومة ممثلة بعدد مماثل من النساء والرجال، وأول حكومة في التاريخ فيها أغلبية من ذوي الأعراق المختلفة .

وتابع : هذه الحكومة تضم أول وزيرة للمالية، وأول امرأة من أصول إفريقية في منصب وزير الدفاع، وأول مثلية .

وطالب " بايدن " مجلس الشيوخ أن يصادق على تلك التغييرات بسرعة ، قائلاً : لا ينبغي أن تكون هناك أي مناصب شاغرة في وكالة الأمن القومي ووزارة الدفاع، خاصة في الفترة العصيبة التي نمرّ بها بسبب كورونا.. لا وقت لدينا لنخسره .

كما شدد على توفير آلاف الوظائف قائلاًً : ملايين الأمريكيين لا يزالون يتألمون. وهذا ليس بسبب خطأ منهم. لقد خسرنا مئات الآلاف من الوظائف.. الوباء يشتد، والناس تخسر وظائفها .

Time واتساب

أحدث التعليقات

شيخين
يبشر امة والله لو نواه ربنا ولو يكونو في قصور مشيدة
محمد الشاطى
الناس واقفه وهو طاير ليش يبي يطوفها الله المستعان... هذا انتحار... المشكله انه في وضح النهار... الله يلطف بحاله..
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *****
طبيب
مااحد سألك؛ قل خيرا ام فاصمط؛؛ ي مهزلت المجلس؛ لحمود سلطان ومبارك عنبر؛ هههه؛؛؛ العويس حارس المرمه اولا خليه يعرف يحرس هو سار سرداتي مرداتي بل ٣ اهداف والاربع يعني سار فولت؛؛ ههههه؛ ومكانه محدود؛ ولو بعد انتها المباراة مالو حق يتهجم ويبغا يطلع المدرجات؛ جغل عربجيه؛واخد اكبر من حجمه؛؛ هاذه اهيم شنب؛؛ وقصه ال؟؛ههههه؛؛
سلطان
اللهم ارنا فيهم سؤ عذابك في الدنيا قبل الأخرة انهم يريدون السؤ للمسلمين فأرنا عليهم سؤو الدمار والأمراض ومن على شاكلتهم

أخر الأخبار

بالفيديو.. متحدث الصحة: خادم الحرمين قدم دعمًا لصحة المواطن والمقيم منذ بدء الجائحة
بالفيديو.. متحدث الصحة: خادم الحرمين قدم دعمًا لصحة المواطن والمقيم منذ بدء الجائحة
Time منذ 14 دقيقة Views 1318
"توكلنا" يوضح تأثير إعادة التسجيل على البيانات السابقة لصاحب الحساب
"توكلنا" يوضح تأثير إعادة التسجيل على البيانات السابقة لصاحب الحساب
Time منذ 24 دقيقة Views 1427
بالفيديو.. فهد صغير يتجول في جامعة
بالفيديو.. فهد صغير يتجول في جامعة
Time منذ 29 دقيقة Views 464
أضرار عدم الاهتمام بغسيل السيارة في الشتاء
أضرار عدم الاهتمام بغسيل السيارة في الشتاء
Time منذ 34 دقيقة Views 1166
تصرف غامض من علي يوسف بعد أنباء زواجه من هند البلوشي
تصرف غامض من علي يوسف بعد أنباء زواجه من هند البلوشي
Time منذ 39 دقيقة Views 595
"الاتصالات السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة
"الاتصالات السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 44 دقيقة Views 1507
نصائح هامة حول أعواد "السواك" والاستخدام الآمن لها
نصائح هامة حول أعواد "السواك" والاستخدام الآمن لها
Time منذ 49 دقيقة Views 1160
‏صورة تاريخية للملك سعود برفقة إخوته
‏صورة تاريخية للملك سعود برفقة إخوته
Time منذ 54 دقيقة Views 1571
"بايدن": حكومتنا ستشهد مفاجآت منها تعيين أول مثلية !
"بايدن": حكومتنا ستشهد مفاجآت منها تعيين أول مثلية !
Time منذ 59 دقيقة Views 1718
الكشف عن خطط مريبة لبنك حزب الله في لبنان
الكشف عن خطط مريبة لبنك حزب الله في لبنان
Time منذ ساعة Views 1652