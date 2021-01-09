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الكشف عن خطط مريبة لبنك حزب الله في لبنان

Time منذ ساعة
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الكشف عن خطط مريبة لبنك حزب الله في لبنان

بيروت (صدى):
طمأن زعيم حزب الله، حسن نصرالله قاعدته بأن مؤسسة القرض الحسن التي وصفت سابقا بمصرف الحزب، بخير وستتابع عمله، في حين يزداد الوضع الاقتصادي سوءا في لبنان.

ويأتي ذلك في حين لا تزال أخبار تلك المؤسسة التي تعرّضت قبل أكثر من أسبوع لعملية قرصنة من قبل مجموعة قراصنة إلكترونيين أطلقت على نفسها إسم Spiderz واخترقت حسابات كافة فروعها، تشغل الشارع اللبناني.

وكشفت معلومات أن المؤسسة تتّجه الى شراء فرع "جمّال ترست بنك" في منطقة اللبوة في قضاء بعلبك-الهرمل بصفقة تبلغ نحو 450 ألف دولار، وفقًا لقناة " العربية ".

في حين كشفت عملية القرصنة لمؤسسة "القرض الحسن" عن حساباتها في جميع المصارف اللبنانية من بينها "جمال ترست بنك" الذي سبق أن طالته عقوبات وزارة الخزانة الأميركية في العام 2019 بسبب تعاونه المالي مع حزب الله ومؤسسة "القرض الحسن" التي أدرجتها أيضاً على القائمة السوداء عام 2007.

كما أن تحوّل "القرض الحسن" الى مصرف خارج عن سلطة الدولة وقرارات مصرف لبنان المركزي وتعاميمه، فرضها على المقترضين سداد ديونهم بالدولار الأميركي ووفق سعر الصرف في السوق السوداء بدلا من الليرة خلافاً لتعاميم مصرف لبنان التي فرضت ذلك على كافة المصارف اللبنانية.

ودفع ذلك قسم كبير من المودعين الى تسديد ديونهم للمؤسسة من خلال شراء الدولار من السوق السوداء الذي يتأرجّح بين 8000 و8500 كي يسترجعوا الذهب الذي وضعوه لدى المؤسسة كضمانة في مقابل حصولهم على قرض، وأيضاً بسبب مخاوفهم من الانهيار المتواصل لسعر صرف الليرة مقابل الدولار.

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أحدث التعليقات

شيخين
يبشر امة والله لو نواه ربنا ولو يكونو في قصور مشيدة
محمد الشاطى
الناس واقفه وهو طاير ليش يبي يطوفها الله المستعان... هذا انتحار... المشكله انه في وضح النهار... الله يلطف بحاله..
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *****
طبيب
مااحد سألك؛ قل خيرا ام فاصمط؛؛ ي مهزلت المجلس؛ لحمود سلطان ومبارك عنبر؛ هههه؛؛؛ العويس حارس المرمه اولا خليه يعرف يحرس هو سار سرداتي مرداتي بل ٣ اهداف والاربع يعني سار فولت؛؛ ههههه؛ ومكانه محدود؛ ولو بعد انتها المباراة مالو حق يتهجم ويبغا يطلع المدرجات؛ جغل عربجيه؛واخد اكبر من حجمه؛؛ هاذه اهيم شنب؛؛ وقصه ال؟؛ههههه؛؛
سلطان
اللهم ارنا فيهم سؤ عذابك في الدنيا قبل الأخرة انهم يريدون السؤ للمسلمين فأرنا عليهم سؤو الدمار والأمراض ومن على شاكلتهم

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