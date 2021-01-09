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وظيفة شاغرة في شركة تبوك للتنمية الزراعية

Time منذ ساعة
Views 1539
وظيفة شاغرة في شركة تبوك للتنمية الزراعية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة تبوك للتنمية الزراعية تادكو، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn، عن توفر وظيفة بمجال التصميم الجرافيكي بمحافظة جدة، بمسمى "مصمم جرافيك" .

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التصميم الجرافيكي، فيما يجب إجادة البرامج التالية: Adobe Photoshop، Adobe Illustrator، وAdobe Premiere / After Effects.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1442/05/24هـ الموافق 2021/01/08م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

شيخين
يبشر امة والله لو نواه ربنا ولو يكونو في قصور مشيدة
محمد الشاطى
الناس واقفه وهو طاير ليش يبي يطوفها الله المستعان... هذا انتحار... المشكله انه في وضح النهار... الله يلطف بحاله..
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *****
طبيب
مااحد سألك؛ قل خيرا ام فاصمط؛؛ ي مهزلت المجلس؛ لحمود سلطان ومبارك عنبر؛ هههه؛؛؛ العويس حارس المرمه اولا خليه يعرف يحرس هو سار سرداتي مرداتي بل ٣ اهداف والاربع يعني سار فولت؛؛ ههههه؛ ومكانه محدود؛ ولو بعد انتها المباراة مالو حق يتهجم ويبغا يطلع المدرجات؛ جغل عربجيه؛واخد اكبر من حجمه؛؛ هاذه اهيم شنب؛؛ وقصه ال؟؛ههههه؛؛
سلطان
اللهم ارنا فيهم سؤ عذابك في الدنيا قبل الأخرة انهم يريدون السؤ للمسلمين فأرنا عليهم سؤو الدمار والأمراض ومن على شاكلتهم

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