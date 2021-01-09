وظيفة شاغرة في شركة تبوك للتنمية الزراعية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة تبوك للتنمية الزراعية تادكو، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn، عن توفر وظيفة بمجال التصميم الجرافيكي بمحافظة جدة، بمسمى "مصمم جرافيك" .
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التصميم الجرافيكي، فيما يجب إجادة البرامج التالية: Adobe Photoshop، Adobe Illustrator، وAdobe Premiere / After Effects.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1442/05/24هـ الموافق 2021/01/08م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــــــا .