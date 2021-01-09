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بسطة لطفل قبل 48 عام مضت
منذ 27 دقيقة
530
(صدى):
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أحدث التعليقات
abdul
هي همها شيئ؟ صابرة وإياه مشان اللقب " سيدة أمركا الأولى ". اول ما ينطردا من القصر البيضاوي بتطرد هي بدورها راجلها ولا مستعدة أن تذهب معاه الى السجن او تعيش لاجئة في ديار الزعابيط .
abdel
هذه السلالة الجديدة ايش رأيكم نسميها ترامپ ڤايرس ، على غرار تسميته هو تشاينا ڤايرس ؟
abdul
" وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) " Ibrahim
abdul
كبِرتْ في دماغهم، ودماغهم جَزمة قديمة، على قولة الاستاذ عادل .
ابوسامي
زعل الجار عند جاره صار عنصره اقول العويس زعلان من ثلاثه من راح من الشباب وهو من اسو الى اسو
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