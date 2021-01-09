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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 54 دقيقة
Views 1500
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير( تشمل السواحل منها ) تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
خياله ممتازه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

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