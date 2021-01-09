وقف حساب ترامب بـ " تويتر " نهائيا

واشنطن (صدى):
أوقفت شركة " تويتر " حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب نهائيا بسبب " خطر المزيد من التحريض على العنف " -بحسب ما أعلنت-.
وقالت الشركة: " بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".
ومن جانبه علق ترامب على وقف تويتر لحسابه، بأنه سيعمل على إنشاء منصة خاصة في المستقبل القريب.
ويأتي ذلك في أعقاب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس الأربعاء الماضي قبيل التصديق على نتائج الانتخابات ما أسفر عن دمار كبير بالمكان ومقتل 5 أشخاص بينهم شرطي.