جمال عارف يُحمل القادسية مسؤولية تصرف العويس

ماجد محمد (صدى):
استنكر الإعلامي جمال عارف، سماح نادي القادسية بحضور أشخاص في المدرجات، محملا الإدارة مسؤولية ما شهدته مباراة الأهلي والقادسية من انفعال محمد العويس على أحد الحضور.
وقال عارف: " حتى وإن كنت لا أتفق مع ردة فعل محمد العويس وتصرفه الغير مسؤول، إلا أنني اسأل كيف سمح للبعض الحضور في المدرجات وتصرفات البعض منهم التي يجب أن يتخذ بها قرار صارم تجاه نادي القادسية، والشخص الذي دخل في تلاسن مع العويس ".
وأضاف عارف: " ننتظر قرارا يعطي كل ذي حق حقه ".
وكان المتحدث باسم القادسية علي درعم، قد اعتذر لجماهير الأهلي، قائلا: " أي خطأ سواء من مشجع أو أي شخص آخر نعتذر من نادي الأهلي ومن جمهوره وتمنى ألا تتكر مثل هذه المناظر في الملاعب مرة أخرى " .
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