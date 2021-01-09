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جمال عارف يُحمل القادسية مسؤولية تصرف العويس

Time منذ 9 دقائق
Views 1286
جمال عارف يُحمل القادسية مسؤولية تصرف العويس

ماجد محمد (صدى):
استنكر الإعلامي جمال عارف، سماح نادي القادسية بحضور أشخاص في المدرجات، محملا الإدارة مسؤولية ما شهدته مباراة الأهلي والقادسية من انفعال محمد العويس على أحد الحضور.

وقال عارف: " حتى وإن كنت لا أتفق مع ردة فعل محمد العويس وتصرفه الغير مسؤول، إلا أنني اسأل كيف سمح للبعض الحضور في المدرجات وتصرفات البعض منهم التي يجب أن يتخذ بها قرار صارم تجاه نادي القادسية، والشخص الذي دخل في تلاسن مع العويس ".

وأضاف عارف: " ننتظر قرارا يعطي كل ذي حق حقه ".

وكان المتحدث باسم القادسية علي درعم، قد اعتذر لجماهير الأهلي، قائلا: " أي خطأ سواء من مشجع أو أي شخص آخر نعتذر من نادي الأهلي ومن جمهوره وتمنى ألا تتكر مثل هذه المناظر في الملاعب مرة أخرى " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليك يالمجرم
ابو عمار
مجرد استعراض
ابو عمار
سخافه و سماجه مرتفعه عندها
ابو عمار
يبدو ان المثل اللي يقول بدلو غزلانهم بقرود ينطبق على تامر حسني
ابو عمار
حسبي الله على الحوثه

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