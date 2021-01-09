متحدث القادسية بعد موقف العويس: " نعتذر من نادي الأهلي وجمهوره "

طلال الغامدي (صدى):
علق المتحدث الرسمي لنادي القادسية، علي درعم، على ما شهده لقاء الأهلي من مشادة كلامية بين حارس الأهلي محمد العويس وأحد المشجعين للقادسية.
وقال درعم: " في البداية كان في احتكاك بين محمد العويس ومدافع القادسية ريس ويليامز، وأثناء ذلك كان المشجع يصرخ بصوت عالي، بقوله: يا حكم ضربة جزاء وطرد " .
وأشار إلى أن هذه كانت نقطة الشرارة وعندها بدأ العويس يتهجم بالكلام على المشجع، مضيفا: " المنظر كان مؤسفاً جداً ولا يرضي أحد أبداً وكان من الممكن أن تحتوى الأمور بشكل أفضل ".
وتابع: " بالنسبة لنادي القادسية إذا حدث أي خطأ سواء من مشجع أو أي شخص آخر نعتذر من نادي الأهلي ومن جمهوره وتمنى ألا تتكر مثل هذه المناظر في الملاعب مرة أخرى " .
ولفت إلى أنه من المسموح دعوة اثنين من الجمهور، ورئيس النادي اتخذ قرارًا بمنع دخول أي أشخص غير أعضاء مجلس الإدارة.
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