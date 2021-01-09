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متحدث القادسية بعد موقف العويس: " نعتذر من نادي الأهلي وجمهوره "

Time منذ 46 دقيقة
Views 1726
متحدث القادسية بعد موقف العويس: " نعتذر من نادي الأهلي وجمهوره "

طلال الغامدي (صدى):
علق المتحدث الرسمي لنادي القادسية، علي درعم، على ما شهده لقاء الأهلي من مشادة كلامية بين حارس الأهلي محمد العويس وأحد المشجعين للقادسية.

وقال درعم: " في البداية كان في احتكاك بين محمد العويس ومدافع القادسية ريس ويليامز، وأثناء ذلك كان المشجع يصرخ بصوت عالي، بقوله: يا حكم ضربة جزاء وطرد " .

وأشار إلى أن هذه كانت نقطة الشرارة وعندها بدأ العويس يتهجم بالكلام على المشجع، مضيفا: " المنظر كان مؤسفاً جداً ولا يرضي أحد أبداً وكان من الممكن أن تحتوى الأمور بشكل أفضل ".

وتابع: " بالنسبة لنادي القادسية إذا حدث أي خطأ سواء من مشجع أو أي شخص آخر نعتذر من نادي الأهلي ومن جمهوره وتمنى ألا تتكر مثل هذه المناظر في الملاعب مرة أخرى " .

ولفت إلى أنه من المسموح دعوة اثنين من الجمهور، ورئيس النادي اتخذ قرارًا بمنع دخول أي أشخص غير أعضاء مجلس الإدارة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليك يالمجرم
ابو عمار
سخافه و سماجه مرتفعه عندها
ابو عمار
يبدو ان المثل اللي يقول بدلو غزلانهم بقرود ينطبق على تامر حسني
ابو عمار
حسبي الله على الحوثه
ابو عمار
الله يشفيه

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