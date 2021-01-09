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الصقري: تصرف العويس ذكرني بأيام " الحواري "

Time منذ 36 دقيقة
Views 1579
الصقري: تصرف العويس ذكرني بأيام " الحواري "

نواف السالم (صدى):
استنكر الإعلامي الرياضي بدر الصقري، ما شهدته مباراة الأهلي والقادسية، من انفعال حارس الأهلي محمد العويس على أحد أعضاء فريق القادسية.

وقال الصقري: " تصرف العويس ذكرني بأيام الحواري، تصرف لا ينم عن عقلية لاعب محترف، ويجب اتخاذ أقسى العقوبات ".

وأضاف: " تصرف العويس نظام ابوعرادة ولعب الحواري وتكسير السيارات تصرف لايمثل اللاعب المحترف، وما حدث موقف مُعيب ".

وكان محمد العويس دخل في مشادة كلامية قوية، كادت تتطور للاشتباك بالأيدي، مع مسؤولين وجماهير القادسية، وتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك، على هامش المباراة التي انتهت 3/1.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
محتالون مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. ياتهااويل المصران ..
دكتور رايق بن فايق
حتى لو كان المعروض أكثر من الطلب الأسعار فلكية مليونية وشبه محتكرة هذا واقع السوق الان
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
دكتور رايق بن فايق
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قاعدة إسلامية عظيمة وواضحة للجميع

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