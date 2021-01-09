نواف السالم (صدى):
استنكر الإعلامي الرياضي بدر الصقري، ما شهدته مباراة الأهلي والقادسية، من انفعال حارس الأهلي محمد العويس على أحد أعضاء فريق القادسية.
وقال الصقري: " تصرف العويس ذكرني بأيام الحواري، تصرف لا ينم عن عقلية لاعب محترف، ويجب اتخاذ أقسى العقوبات ".
وأضاف: " تصرف العويس نظام ابوعرادة ولعب الحواري وتكسير السيارات تصرف لايمثل اللاعب المحترف، وما حدث موقف مُعيب ".
وكان محمد العويس دخل في مشادة كلامية قوية، كادت تتطور للاشتباك بالأيدي، مع مسؤولين وجماهير القادسية، وتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك، على هامش المباراة التي انتهت 3/1.
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