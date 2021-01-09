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مقطع يكشف " مسرحية اقتحام الكونجرس الأمريكي "

Time منذ 5 ساعات
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مقطع يكشف " مسرحية اقتحام الكونجرس الأمريكي "

واشنطن (صدى):
كشف مقطع فيديو، لحظة فتح رجال الأمن بالكونجرس الأمريكي، الأبواب أمام المتظاهرين، ليلة اقتحامه.

ومن جانبه علق الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج، على المقطع، بقوله: " عن مسرحية اقتحام الكونجرس، أكثر ما سيدمّر بيلوسي ورفاقها من عملاء الصين هو هذا الفيديو ".

وكان عدد من السياسيين وجهوا أصابع الاتهام إلى شرطة الكابيتول في حصار واقتحام الكونجرس إذ كان بإمكانهم توفير مزيد من رجال الأمن لكنهم لم يتسلموا طلبا بذلك من أحد من شرطة الكابيتول.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية إن الوزارة كانت على اتصال بشرطة الكابيتول، قبلها بأسبوع ولكن قيل لها إن الشرطة لن تحتاج مساعدة من الحرس الوطني، مطالبًا بالتحقيق في الثغرات الأمنية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
خياله ممتازه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

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