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بأمر الملك.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا

Time منذ 31 دقيقة
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بأمر الملك.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا

الرياض (صدى):
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ"60" مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:

سياف الشهراني , ماجد الصقعوب , سليمان الغانم , محمد الخضيري , محمد الغامدي , خالد الزهراني , الرقيب أول / رزيق اليزيدي , يحيى الزهراني , الجندي أول / عبدالله طوهري , عبدالله الأحمد , تركي الانصاري , جاسم المشرف , عبدالعزيز القميزي , علي الضويلع , معتصم العمري , محمد علي , سطام العتيبي , عبدالكريم الدخيل , العريف / عادل الدخيل الله , حمزة المقعدي , خالد الزهراني , النقيب / صالح القحطاني , الجندي أول / صالح العتيبي , المقدم / علي المقبل , الرقيب / بندر المالكي , الرقيب / سراج رواص , العريف / أحمد غزاوي , تركي الجطيلي , عبدالرحمن بالعبيد , محمد القحطاني , بندر علي , مشعل الحقباني , فيصل العروان , تراحيب المطيري , فهد العاتبي , ثامر مروي , المقدم / محمد الشهراني , صالح الهويمل , العريف / محمد الحربي , أستاذ مساعد / عماد الجهني , أحمد الشمراني , محمد الزمامي , أسامة الزهراني , أسامة الحسيني , محمد المعيرفي , النقيب الطبيب / فيصل المهيزع , مهند العتيبي , عبدالرحمن الغامدي , إبراهيم الخمعلي , عبدالرحمن المزروع , سلطان الجويسر , محمد الحمود , عبدالعزيز الخضيري , مناحي العييدي , عبدالملك التويم , العقيد / أحمد القحطاني , رئيس رقباء / بندر حدادي , طارق حدادي , أحمد حدادي , الرقيب / مشبب الأسمري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حفظك الله ياخادم البيتين الشريفين ، وحماك من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ولا شك .. وهذا واحد من ملايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
الريان
حسبي الله عليك ياراعي النياق ... والله يسلط عليه
ابو محمد 😎 ✍️
هذولا مهابيل يثيرون الشورشره والكذب والتشويش على الناس .. .. جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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