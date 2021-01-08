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مدير عام السجون يتلقى لقاح كورونا
منذ 38 دقيقة
1515
الرياض (صدى):
تلقى مدير عام السجون، اللواء ماجد بن بندر الدويش الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19.
ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
حفظك الله ياخادم البيتين الشريفين ، وحماك من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ولا شك .. وهذا واحد من ملايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
الريان
حسبي الله عليك ياراعي النياق ... والله يسلط عليه
ابو محمد 😎 ✍️
هذولا مهابيل يثيرون الشورشره والكذب والتشويش على الناس .. .. جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
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