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"المطلق " يوجه رسالة لمدعين نظرية المؤامرة بشأن اللقاح

Time منذ ساعة
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"المطلق " يوجه رسالة لمدعين نظرية المؤامرة بشأن اللقاح

الرياض (صدى):
وجه المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، لمن يدعون نظرية المؤامرة بشأن لقاح كورونا، ويمنعون الناس من التطعيم به.

وقال المطلق: " من شر الكذب الآن ما يمنع الناس من الخير مثل الذين يمنعون الناس من التطعيم ويقولون هذا من تدبير اليهود هذه مؤامرة " .

وطالب بعقوبة رادعة للمغرضين ولمروجي الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي حول أضرار لقاحات كورونا.

وشدد على أن حفظ النفس واجب شرعي، وأن المسلم مأمور بالرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في كل مجالات الحياة، والأطباء هم أهل الاختصاص الموثوقون في الشؤون الصحية.

وأكد أن مروجي الشائعات، ينبغي أن يعاقبوا عقوبة تزجر غيرهم حتى لا يتطاولوا في مشاريع الخير فيمنعون الناس منها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حفظك الله ياخادم البيتين الشريفين ، وحماك من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ولا شك .. وهذا واحد من ملايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
الريان
حسبي الله عليك ياراعي النياق ... والله يسلط عليه
ابو محمد 😎 ✍️
هذولا مهابيل يثيرون الشورشره والكذب والتشويش على الناس .. .. جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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