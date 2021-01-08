" الثلوج " تمنع ريال مدريد من مباراة اليوم

وكالات (صدى):
تسببت عاصفة ثلجية قوية، في منع طائرة ريال مدريد من الإقلاع من العاصمة الإسبانية والتوجه إلى بامبلونا حيث سيواجه أوساسونا يوم السبت.
وبسبب العاصفة التي تضرب مدريد حاليًا، لا يوجد مدرج طائرات لا تغطيه الثلوج، حيث توقفت كافة الرحلات ويتم منع الطيران لحين إشعار آخر.
وكانت بعثة النادي قررت السفر قبل يوم واحد لتجنب العاصفة، وليس في يوم المباراة نفسها كما جرت العادة هذا الموسم، لكن بعثة الفريق الملكي شعرت بالإحباط بسبب الظروف التي أحاطت بالرحلة التي لم تبدأ بعد.
ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة من إجمالي 17 مباراة خاضها حتى الآن، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 38 نقطة من 15 مباراة، فيما يأتي أوساسونا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة فقط من 16 مباراة.