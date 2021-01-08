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" الثلوج " تمنع ريال مدريد من مباراة اليوم

Time منذ ساعة
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" الثلوج " تمنع ريال مدريد من مباراة اليوم

وكالات (صدى):
تسببت عاصفة ثلجية قوية، في منع طائرة ريال مدريد من الإقلاع من العاصمة الإسبانية والتوجه إلى بامبلونا حيث سيواجه أوساسونا يوم السبت.

وبسبب العاصفة التي تضرب مدريد حاليًا، لا يوجد مدرج طائرات لا تغطيه الثلوج، حيث توقفت كافة الرحلات ويتم منع الطيران لحين إشعار آخر.

وكانت بعثة النادي قررت السفر قبل يوم واحد لتجنب العاصفة، وليس في يوم المباراة نفسها كما جرت العادة هذا الموسم، لكن بعثة الفريق الملكي شعرت بالإحباط بسبب الظروف التي أحاطت بالرحلة التي لم تبدأ بعد.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة من إجمالي 17 مباراة خاضها حتى الآن، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 38 نقطة من 15 مباراة، فيما يأتي أوساسونا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة فقط من 16 مباراة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حفظك الله ياخادم البيتين الشريفين ، وحماك من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ولا شك .. وهذا واحد من ملايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
الريان
حسبي الله عليك ياراعي النياق ... والله يسلط عليه
ابو محمد 😎 ✍️
هذولا مهابيل يثيرون الشورشره والكذب والتشويش على الناس .. .. جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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