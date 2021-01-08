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وليد الفراج يكشف عن الطرف الذي دخل في خلاف مع العويس

Time منذ ساعة
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وليد الفراج يكشف عن الطرف الذي دخل في خلاف مع العويس

ماجد محمد (صدى):
أوضح الإعلامي وليد الفراج معلومة جديدة عن الطرف الآخر الذي دخل في خلاف وتلاسن مع محمد العويس، حارس النادي الأهلي، عقب مباراة القادسية بالجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج : "الطرف الآخر في قضية حارس الأهلي، ليس إداريًّا بل عضو مجلس جمهور نادي القادسية، ودخل المنصة حسب إفادته لـ مساعد النمشان مراسل الدوري مع وليد، بناءً على وجود اسمه في كشوفات المدعوين" ٠

كانت عدسات الكاميرا قد التقطت الخلاف الحاد بين حارس الأهلي وأحد الأشخاص ، عقب خسارة الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ليتدخل المحيطين بالحارس من أجل تهدئة الموقف والأوضاع.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الطاسة ضايعة في الاهلي .
عمران
معقولة ارواح تزهق شبه يومياً بسبب ابل سائبة ولا تحرك المسؤلين حتى اللحظة الى هذه الدرجة ارواح المواطنيين رخيصة عن المسؤلين
د محمد ماجد بخش
تنقل لكم اليوم صورة علمية وعملية لوحدة مجتمع الذرات ولوحدة مجموع الذرات حول ذرة عنصر ممثلة لوحدة كتلة المجموع الممثل لوحدة الكتلة المغناطيسية الثقالية الفراغية العددية المحورية، وتم تسميتها بالوحدة الأولية وهي ما يدخل الارتباط الكيميائي وليست ذرة العنصر هي وحدة بناء للكتلة بل هي وحدة مجموع ممثلة لوحدة بناء لمركز وحدة الكتلة البنائية. د محمد ماجد بخش
أبو عبدالله الحربي
حق بدخول المملكة شعبي ومقيم ومواطن خليجي الشعب القطري لك وعليك السلام 21خلطت الحابل بالنابل وشعوب العالم نظرة شاب قدر وفكر إيران تصارع بكل عفن يريد أساسيات شعوب تريد نحن بناء والعمل اتصل الخلاصة شعوب العالم أتيت بخزينة نهبت فك الحصار ليس إلى مقدمة شعب 13 عشر تأجيل انفتاح لشعب قطر 😐 واخواتيم تؤجل بطيات 21 لكم سلام بمن يريد يوم خليج وأحد بسنة هلك الضرع بل يقول ات فصبر جميل مملكة العالم نور دين ودنيا تعفوا وتفصح لشعوب العالم أليس فيكم مدكر شعوب العالم له نظرة وخميس له نظرة جبل طويق حبيب الشعب شعبى وشعوب العالم أتيت بخزينة دنياء ودين راهان ربح بشعوب والعالم تسمع الزئير عمار من نور العالم سباقة لإعمار شعوب المنطقة العربية والعالم ويلك يالي تعديني أه أه طويق العالم تريد وأنت تريد وبفعلك يريدون نريد بإرادته سبحانه تسير شعب ودولة نور العالم سباقة لإعمار بقولة سبحانه و تعالى لإتعمروها بقدرتك اعمر 🕋🙏🇸🇦☝😐
المالكي
شكرا ياملكنا على ماقدمته لنا من أجل صحتنا

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