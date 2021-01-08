وليد الفراج يكشف عن الطرف الذي دخل في خلاف مع العويس

ماجد محمد (صدى):
أوضح الإعلامي وليد الفراج معلومة جديدة عن الطرف الآخر الذي دخل في خلاف وتلاسن مع محمد العويس، حارس النادي الأهلي، عقب مباراة القادسية بالجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الفراج : "الطرف الآخر في قضية حارس الأهلي، ليس إداريًّا بل عضو مجلس جمهور نادي القادسية، ودخل المنصة حسب إفادته لـ مساعد النمشان مراسل الدوري مع وليد، بناءً على وجود اسمه في كشوفات المدعوين" ٠
كانت عدسات الكاميرا قد التقطت الخلاف الحاد بين حارس الأهلي وأحد الأشخاص ، عقب خسارة الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ليتدخل المحيطين بالحارس من أجل تهدئة الموقف والأوضاع.