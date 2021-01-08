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بالفيديو .. حكم عدم طاعة الوالدين في أمر يعود بالضرر عليهم

Time منذ 54 دقيقة
Views 1718
بالفيديو .. حكم عدم طاعة الوالدين في أمر يعود بالضرر عليهم

عادل الحربي (صدى):
أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ خالد المصلح، حكم عدم طاعة الوالدين في أمر يعود بالضرر عليهم.

وكان أحد متابعي برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة "الرسالة"، قد ذكر أنه منع والدته من أمر ما يضر بصحتها، مضيفا أنه حاول إقناعها أكثر من مرة بمدى ضرر هذا الأمر لكنها لم تستمع له لذلك منعها منه.

وأكد الشيخ أن موقف الأبن في هذه الحالة يتطلب توضيح ماهية هذا الأمر الذى منع والدته منه لأنه من الممكن أن يكون هذا الأمر من الممنوعات لكنه غير ضار.

وأضاف أنه يجوز للأبن أن يمتنع عن فعل ما تطلبه والدته إذا كان تنفيذ هذا الطلب قد يؤدي إلى هلاكها مثل تناول أطعمة مضرة بصحتها.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الطاسة ضايعة في الاهلي .
عمران
معقولة ارواح تزهق شبه يومياً بسبب ابل سائبة ولا تحرك المسؤلين حتى اللحظة الى هذه الدرجة ارواح المواطنيين رخيصة عن المسؤلين
د محمد ماجد بخش
تنقل لكم اليوم صورة علمية وعملية لوحدة مجتمع الذرات ولوحدة مجموع الذرات حول ذرة عنصر ممثلة لوحدة كتلة المجموع الممثل لوحدة الكتلة المغناطيسية الثقالية الفراغية العددية المحورية، وتم تسميتها بالوحدة الأولية وهي ما يدخل الارتباط الكيميائي وليست ذرة العنصر هي وحدة بناء للكتلة بل هي وحدة مجموع ممثلة لوحدة بناء لمركز وحدة الكتلة البنائية. د محمد ماجد بخش
أبو عبدالله الحربي
حق بدخول المملكة شعبي ومقيم ومواطن خليجي الشعب القطري لك وعليك السلام 21خلطت الحابل بالنابل وشعوب العالم نظرة شاب قدر وفكر إيران تصارع بكل عفن يريد أساسيات شعوب تريد نحن بناء والعمل اتصل الخلاصة شعوب العالم أتيت بخزينة نهبت فك الحصار ليس إلى مقدمة شعب 13 عشر تأجيل انفتاح لشعب قطر 😐 واخواتيم تؤجل بطيات 21 لكم سلام بمن يريد يوم خليج وأحد بسنة هلك الضرع بل يقول ات فصبر جميل مملكة العالم نور دين ودنيا تعفوا وتفصح لشعوب العالم أليس فيكم مدكر شعوب العالم له نظرة وخميس له نظرة جبل طويق حبيب الشعب شعبى وشعوب العالم أتيت بخزينة دنياء ودين راهان ربح بشعوب والعالم تسمع الزئير عمار من نور العالم سباقة لإعمار شعوب المنطقة العربية والعالم ويلك يالي تعديني أه أه طويق العالم تريد وأنت تريد وبفعلك يريدون نريد بإرادته سبحانه تسير شعب ودولة نور العالم سباقة لإعمار بقولة سبحانه و تعالى لإتعمروها بقدرتك اعمر 🕋🙏🇸🇦☝😐
المالكي
شكرا ياملكنا على ماقدمته لنا من أجل صحتنا

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