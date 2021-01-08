الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. ‏مارتنيز: حققنا ثلاثة نقاط.. وأعلم أن وضع الفريق صعب

Time منذ 38 دقيقة
Views 1453
بالفيديو.. ‏مارتنيز: حققنا ثلاثة نقاط.. وأعلم أن وضع الفريق صعب

طلال الغامدي (صدى):
أبدى بيتي مارتنيز لاعب النصر سعادته بالفوز على فريق العين بثلاثية نظيفة اليوم الجمعة.

وقال لاعب النصر: "أهنئ الفريق على النقاط الثلاث و الفوز، وسعيد على الصعيد الشخصي أنني ساهمت في صناعة هدف وتسجيل آخر " ٠

وأضاف : "الوضع صعب في الدوري لكن النتيجة جادت بشكل طيب"، مشيرا إلى أنه سابقا كان يتنقل في أكثر من مكان داخل الملعب بسبب رغبة المدرب، لكن في هذه المباراة كان في المكان الذي يفضله ويجيد اللعب فيه.

يذكر أن فريق النصر تغلب على العين بثلاثية نظيفة في لقاء الفريقين على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة 12 من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح وصريح
الله لا يوفق ياراعي الابل ويجعلك في فقر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم من مات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم من مات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

بالفيديو .. مواطن ينقذ جاره بعدما اشتعلت النيران به
بالفيديو .. مواطن ينقذ جاره بعدما اشتعلت النيران به
Time منذ 5 دقائق Views 1171
إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين
إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين
Time منذ 22 دقيقة Views 1294
فطور ريم عبدالله مع مامادو
فطور ريم عبدالله مع مامادو
Time منذ 28 دقيقة Views 350
مغربية عايشه دور حورية البحر !
مغربية عايشه دور حورية البحر !
Time منذ 29 دقيقة Views 189
البنت عارفه للخيل
البنت عارفه للخيل
Time منذ 30 دقيقة Views 213
بالفيديو.. ‏مارتنيز: حققنا ثلاثة نقاط.. وأعلم أن وضع الفريق صعب
بالفيديو.. ‏مارتنيز: حققنا ثلاثة نقاط.. وأعلم أن وضع الفريق صعب
Time منذ 38 دقيقة Views 1453
بالفيديو .. مواطن يوثق حادث مروع بسبب إبل سائبة
بالفيديو .. مواطن يوثق حادث مروع بسبب إبل سائبة
Time منذ 54 دقيقة Views 2505
مطار الملك خالد: مستعدون لخدمة المسافرين اعتبارًا من 31 مارس المقبل
مطار الملك خالد: مستعدون لخدمة المسافرين اعتبارًا من 31 مارس المقبل
Time منذ ساعة Views 1499
كورونا يُدخل "هادى الجيار" للعناية المركزة
كورونا يُدخل "هادى الجيار" للعناية المركزة
Time منذ ساعة Views 454
خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
Time منذ ساعة Views 2031