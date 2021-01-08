بالفيديو.. ‏مارتنيز: حققنا ثلاثة نقاط.. وأعلم أن وضع الفريق صعب

طلال الغامدي (صدى):
أبدى بيتي مارتنيز لاعب النصر سعادته بالفوز على فريق العين بثلاثية نظيفة اليوم الجمعة.
وقال لاعب النصر: "أهنئ الفريق على النقاط الثلاث و الفوز، وسعيد على الصعيد الشخصي أنني ساهمت في صناعة هدف وتسجيل آخر " ٠
وأضاف : "الوضع صعب في الدوري لكن النتيجة جادت بشكل طيب"، مشيرا إلى أنه سابقا كان يتنقل في أكثر من مكان داخل الملعب بسبب رغبة المدرب، لكن في هذه المباراة كان في المكان الذي يفضله ويجيد اللعب فيه.
يذكر أن فريق النصر تغلب على العين بثلاثية نظيفة في لقاء الفريقين على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة 12 من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.