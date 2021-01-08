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خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).

من جهته، رفع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال معاليه "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه - حفظه الله - هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".

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واضح وصريح
الله لا يوفق ياراعي الابل ويجعلك في فقر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم من مات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحم من مات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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