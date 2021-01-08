الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. عمر السومة: "الله يعين جمهور الأهلي علينا"

Time منذ ساعة
Views 1805
بالفيديو.. عمر السومة: "الله يعين جمهور الأهلي علينا"

طلال الغامدي (صدى):
أبدى السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استياءه إزاء الخسارة أمام القادسية.

وقال السومة: "الله يعين جمهور الأهلي علينا، لا نعرف كيف نسعدهم أو نرضيهم، لا أعرف سبب الخسارة، هل هو عدم توفيق أو غياب آداء؟ الهلال يتعثر للمرة الثانية ونحن لا نستطيع العودة، ولا أعرف السبب".

وأضاف: "اللاعبون يطالبون الحكم كثيرًا باللجوء لتقنية الفيديو VAR، وقد يسبب التوتر للحكم، وأتمنى أن تكون المطالبة بالفار للمدرب أو المدرب المساعد وليس اللاعبون".

وعلق عمر السومة على ماحدث مع حارس المرمى قائلا: "محمد العويس غيور و دمه حار ", لافتا إلى أن أحد الأشخاص تعدى عليه من المدرج .

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو تركى
اه اه ياعمري قطر
ابو تركى
اه اه ياعمري قطر
ابو وليد
همجي
عمادخير
اشكرك ربكم منذو عشرين سنة ما جيبتو كأس آسيا ولأن غوميز و سالم الدوسري راندي كاريو جابلكم كأس آسيا ٢٠١٩ و كأس الملك و الدوري السعودي للمحترفين ٢٠٢٠ احترمهم يوم في أيام راح أي بطولة ٢٠٢١ انشاء الله تستمروان في كل مباراتكم كونو أبطال آسيا
رابع العالم
كثر الله خيرة ماقصر وجاب لكم البطولة المطلوبة منه

أخر الأخبار

بالفيديو.. شيماء علي تتعرض لحادث مروع يفقدها الحركة
بالفيديو.. شيماء علي تتعرض لحادث مروع يفقدها الحركة
Time منذ 5 دقائق Views 142
بالفيديو .. سيول قوية في الهدا بالطائف
بالفيديو .. سيول قوية في الهدا بالطائف
Time منذ 26 دقيقة Views 1561
الصحة تدعو مصابي داء السكري بتلقى لقاح كورونا
الصحة تدعو مصابي داء السكري بتلقى لقاح كورونا
Time منذ 37 دقيقة Views 1450
رجل يحطم جمجمة زوجته ويخفي جريمته بمهارة
رجل يحطم جمجمة زوجته ويخفي جريمته بمهارة
Time منذ 46 دقيقة Views 381
زوجها يقول مفلس وجاه الرد
زوجها يقول مفلس وجاه الرد
Time منذ 52 دقيقة Views 349
اسبيريلا بعد فوز القادسية: استمتعت باللعب أمام الأهلي
اسبيريلا بعد فوز القادسية: استمتعت باللعب أمام الأهلي
Time منذ 52 دقيقة Views 1478
العروس خانها وقت الزواج
العروس خانها وقت الزواج
Time منذ 52 دقيقة Views 343
الزمرة المفترسه تطارد الجاموس
الزمرة المفترسه تطارد الجاموس
Time منذ 53 دقيقة Views 289
بالفيديو.. نيوم تعلن موعد إطلاق "ذا لاين"
بالفيديو.. نيوم تعلن موعد إطلاق "ذا لاين"
Time منذ 59 دقيقة Views 1546
بالفيديو.. عمر السومة: "الله يعين جمهور الأهلي علينا"
بالفيديو.. عمر السومة: "الله يعين جمهور الأهلي علينا"
Time منذ ساعة Views 1805