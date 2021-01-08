بالفيديو.. عمر السومة: "الله يعين جمهور الأهلي علينا"

طلال الغامدي (صدى):
أبدى السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استياءه إزاء الخسارة أمام القادسية.
وقال السومة: "الله يعين جمهور الأهلي علينا، لا نعرف كيف نسعدهم أو نرضيهم، لا أعرف سبب الخسارة، هل هو عدم توفيق أو غياب آداء؟ الهلال يتعثر للمرة الثانية ونحن لا نستطيع العودة، ولا أعرف السبب".
وأضاف: "اللاعبون يطالبون الحكم كثيرًا باللجوء لتقنية الفيديو VAR، وقد يسبب التوتر للحكم، وأتمنى أن تكون المطالبة بالفار للمدرب أو المدرب المساعد وليس اللاعبون".
وعلق عمر السومة على ماحدث مع حارس المرمى قائلا: "محمد العويس غيور و دمه حار ", لافتا إلى أن أحد الأشخاص تعدى عليه من المدرج .