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لوشيسكو: " سوء الحظ حرمنا من الفوز على الباطن"

Time منذ ساعة
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لوشيسكو: " سوء الحظ حرمنا من الفوز على الباطن"

طلال الغامدي (صدى):
علق الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، المواجهة التي جمعت فريقه بالباطن وانتهت بالتعادل، مبينا أنه مستاءا من هذه النتيجة السيئة.

وقال لوشيسكو:" أنا مستاء من التعثر.. أعتقد أن سوء الحظ حرمنا الفوز بعد صناعة العديد من الفرص المحققة للتسجيل" .

وأضاف: "خلقنا فرصاً محققة للتسجيل وكنا قريبين من تسجيل أهداف أكثر ولكن سوء الحظ كان أمامنا" ٠

يذكر أن فريق الباطن تعادل أمام الهلال بنتيجة "٢_٢" في المباراة المقامة على ملعب نادي الباطن، في الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

الشمال
دوم أنشاء الله ،،
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
انت وفريقه خرجت من الباطن بفزعة فار ( كفيف )
abdul
" واعترف ترامب، للمرة الأولى بأن جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة ويؤكد أنه يريد انتقالا "سلسا" للسلطة. " ...يا ترى هذا الدكتور اللي اسمه احمد الفراج واللي اتهمنا بالمضللين في ١٥ ديسمبر في منبر صدى لترديدنا ان جو بايدن هو الفائز، يا ترى لا يزال متعلّقا في اعتقاده اننا مضللون ام غيّر الموجة بعد اعتراف ابو ايڤانكا بالهزيمة ?
يحيى الشهراني
نظام المملكة الان يعطي المرأة حق خلع زوجها بدون سبب ... هذا زي الطلاق بس بصيغة ثانية
عبدالله
طيب التطبيق ما يشتغل. شوفوا تويتر وكمية الشكاوى من التطبيق الفاشل.

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