لوشيسكو: " سوء الحظ حرمنا من الفوز على الباطن"

طلال الغامدي (صدى):
علق الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، المواجهة التي جمعت فريقه بالباطن وانتهت بالتعادل، مبينا أنه مستاءا من هذه النتيجة السيئة.
وقال لوشيسكو:" أنا مستاء من التعثر.. أعتقد أن سوء الحظ حرمنا الفوز بعد صناعة العديد من الفرص المحققة للتسجيل" .
وأضاف: "خلقنا فرصاً محققة للتسجيل وكنا قريبين من تسجيل أهداف أكثر ولكن سوء الحظ كان أمامنا" ٠
يذكر أن فريق الباطن تعادل أمام الهلال بنتيجة "٢_٢" في المباراة المقامة على ملعب نادي الباطن، في الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.