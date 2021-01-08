الجاسر معلقا علي تعادل الهلال: الانتصارات الهلالية توقفت بسبب قوميز

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبدالكريم الجاسر علي تعادل الهلال أمام الباطن، مبينا أن الفريق بحاجة إلى هداف يسجل من أنصاف الفرص.
وقال الجاسر: "هارد لك الهلال.. مبروك الباطن التعادل المستحق.. توقف قوميز عن التسجيل المعتاد فتوقفت الانتصارات الهلالية" ٠
وأضاف: "لن يعود الفريق دون وجود مهاجم هداف يسجل من أنصاف الفرص.. أوقات صعبة على الهلاليين لكنها بالتأكيد ستمضي.. معوضين" ٠
يذكر أن فريق الباطن تعادل أمام الهلال بنتيجة "٢_٢" في المباراة المقامة على ملعب نادي الباطن، في الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.