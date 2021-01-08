الأعداد السابقة للصحيفة

الجاسر معلقا علي تعادل الهلال: الانتصارات الهلالية توقفت بسبب قوميز

Time منذ 38 دقيقة
Views 1658
الجاسر معلقا علي تعادل الهلال: الانتصارات الهلالية توقفت بسبب قوميز

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبدالكريم الجاسر علي تعادل الهلال أمام الباطن، مبينا أن الفريق بحاجة إلى هداف يسجل من أنصاف الفرص.

وقال الجاسر: "‏هارد لك الهلال.. مبروك الباطن التعادل المستحق.. توقف قوميز عن التسجيل المعتاد فتوقفت الانتصارات الهلالية" ٠

وأضاف: "لن يعود الفريق دون وجود مهاجم هداف يسجل من أنصاف الفرص.. أوقات صعبة على الهلاليين لكنها بالتأكيد ستمضي.. معوضين" ٠

يذكر أن فريق الباطن تعادل أمام الهلال بنتيجة "٢_٢" في المباراة المقامة على ملعب نادي الباطن، في الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وثقت صورة قديمة الملك فهد بن عبدالعزيز بصحبة الملك سلمان أثناء حضورهما في حفل تخريج الدفعة الـ 22 لكلية قوى الأمن الداخلي . حضورهما حفل تخريج
عادل عبدالحي حمزة
في المباراة المقامة على ملعب نادي الباطن المباراة التي أقيمت
عبدالله
تطبيق صحتي تبع التطعيم ما يشتغل يا جماعة.
وليد 6226
الله يستر بكره يكون زواجها بدون ولي عادي
ايه أم كنان
أنا من غزة فلسطين اريد بيع كليتي محتاجة فلوس والله وضعي صعب عالأخر ونفسي يكون عندي بيت أعيش فيه انا وأولادي ..نفسي أكل أكلة كويسة أو انام من دون ما أفكر أنا كل ثانية بموت ساعدوني

أخر الأخبار

الصحة : الآباء لهم أولوية أخذ لقاح كورونا
الصحة : الآباء لهم أولوية أخذ لقاح كورونا
Time منذ 19 ثانية Views 999
المفرج : لم نوفق أمام الباطن وسنسعى للتعويض
المفرج : لم نوفق أمام الباطن وسنسعى للتعويض
Time منذ 7 دقائق Views 1194
إغلاق طريق الهدا مؤقتاً بسبب الأمطار
إغلاق طريق الهدا مؤقتاً بسبب الأمطار
Time منذ 12 دقيقة Views 1287
بالفيديو.. محمد كنو: تواجد عطيف جعلني أساهم في الأدوار الهجومية
بالفيديو.. محمد كنو: تواجد عطيف جعلني أساهم في الأدوار الهجومية
Time منذ 16 دقيقة Views 1290
تحديد موعد تجديد عقد "السومة" مع الأهلي
تحديد موعد تجديد عقد "السومة" مع الأهلي
Time منذ 24 دقيقة Views 1429
صورة قديمة للملك فهد بصحبة الملك سلمان قبل 53 عاما
صورة قديمة للملك فهد بصحبة الملك سلمان قبل 53 عاما
Time منذ 35 دقيقة Views 1453
الجاسر معلقا علي تعادل الهلال: الانتصارات الهلالية توقفت بسبب قوميز
الجاسر معلقا علي تعادل الهلال: الانتصارات الهلالية توقفت بسبب قوميز
Time منذ 38 دقيقة Views 1658
شاهد شجاعة امرأة ضد لص
شاهد شجاعة امرأة ضد لص
Time منذ 46 دقيقة Views 321
مضاربة ودهس بالسيارة عند اشارة مرورية
مضاربة ودهس بالسيارة عند اشارة مرورية
Time منذ 46 دقيقة Views 440
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
Time منذ 47 دقيقة Views 320