بالفيديو.. الباطن يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الهلال

ماجد محمد (صدى):
تعادل فريق الباطن أمام الهلال بنتيجة "٢_٢" في المباراة المقامة على ملعب نادي الباطن، في الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونجح محمد كنو في احراز الهدف الأول لفريق الهلال عند الدقيقة 25، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، واستغل غوميز سقوط الكرة من حارس السماوي ليسددها بقوة في الشباك عند الدقيقة 43،
وتمكن يوسف الجبلي من إحراز الهدف الاول للباطن عند الدقيقة 34 من تسديدة بعد تلقيه عرضية مميزة،و سجل ريناتو تشافيز الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 61.
بهذه النتيجة يرفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة، ويلاقي الأهلي في الكلاسيكو الجمعة 15 يناير، ويصل الباطن إلى النقطة 12، ويحل ضيفا على الاتفاق الخميس.