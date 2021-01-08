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حالة الطقس المتوقعة غداً السبت

Time منذ 3 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة غداً السبت

عادل الحربي (صدى):
أوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة غدا أنه يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير( تشمل السواحل منها ) تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنورة.

وتوقع التقرير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويتوقع بمشيئة الله تعالى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

 

وأشار التقرير أن الرياح السطحية تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية في البحر الأحمر بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربيه على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج

متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تمون الرياح السطحية شماليه إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، ارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

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