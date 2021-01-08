موقف طريف لحكم وسط الملعب يثير السخرية

القاهرة (صدى):
شهدت إحدى مباريات دوري المناطق لمواليد العام ٩٩ في مصر، موقف طريف لحكم وسط الملعب، حيث فوجئ متابعو المباراة بعامل ينزل لأرض الملعب ويقدم كوبا من الشاي لحكم المباراة.
وأظهرت صورة من اللقاء الذي جمع بين فريقي ميت خاقان وجمهورية شبين مواليد ٩٩ والتي أقيمت الخميس، أحد العمال خلال نزوله أرض الملعب وتقديمه كوبا من الشاي للحكم الذي نهره وطالبه بالخروج.
وأثارت الصورة عاصفة من السخرية حيث شبهوها بالواقعة التي قام بها الفنان هاني رمزي خلال أدائه لشخصية حكم مباراة في فيلم أبو العربي مع الفنان طلعت زكريا وقيامه بالحديث في الهاتف المحمول خلال إدارته للمباراة.