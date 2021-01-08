صفقة " ديباي" تثير أزمة في برشلونة

وكالات (صدى):
أثارت صفقة لاعب ليون الفرنسي، الهولندي ممفيس ديباي، أزمة بين إدارة نادي برشلونه ومدرب الفريق الأول لكرة القدم،رونالد كومان.
وأكد المدرب تصميمه على التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية لتعويض اللاعب أنسو فاتي، الذي تعرض للإصابة إلا أن برشلونة ترى أنها لن تتمكن من التعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادمة.
يذكر أن النادي حاول في الصيف الماضي ضم اللاعب لكنها لم تتحمل المطالبات المادية الخاصة به لذلك فشلت صفقة انتقاله إليها، فيما أبدى نادي "ليون" مؤخراً استعدادها لبيع خدمات اللاعب مقابل 5 ملايين يورو.