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كشف نتائج قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا

Time منذ 56 دقيقة
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كشف نتائج قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا

وكالات (صدى):
سحبت اليوم الجمعة قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي أسفرت عن مواجهتين سهلتين لريال مدريد وبرشلونة.

واوقعت القرعة برشلونة في مواجهة مع كرونيلا، في حين يلعب ريال مدريد مع ألكويانو، بينما يلعب أتلتيك بلباو مع إيبيزا، وريال سوسيداد ضد كوردوبا.

وشملت القرعة، 16 فريقا من دوري الدرجة الأولى، و10 فرق من الدرجة الثانية، و6 فرق من الدرجة الثالثة، حيث سيكون هذا الدور من مباراة واحدة فقط.

ومن المقرر أن تقام المباريات أحد أيام 16 و17 و20 و21 يناير/كانون الثاني الجاري، في ملاعب فرق الدرجات الأدنى.

وفيما يلي نتائج القرعة كاملة:

كرونيلا VS برشلونة.

إيبيزا VS أتلتيك بلباو.

ديبورتيفو ألكويانو VS ريال مدريد.

قرطبة VS ريال سوسيداد.

بينيا ديبورتيفو VS ريال بلد الوليد.

نافالكارنيرو VS إيبار.

مالاغا VS غرناطة.

ألميريا VS ديبورتيفو ألافيس.

ليغانيس VS إشبيلية.

ألكوركون VS فالنسيا.

جيرونا VS قاديش.

سبورتينغ خيخون VS ريال بتيس.

إسبانيول VS أوساسونا.

فوينلابرادا VS ليفانتي.

رايو فاليكانو VS إلتشي.

تينيريفي VS فياريال.

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