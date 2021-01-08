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"الصحة": 97 إصابة جديدة بكورونا و4 مناطق تقترب من تسجيل صفر

Time منذ ساعة
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"الصحة": 97 إصابة جديدة بكورونا و4 مناطق تقترب من تسجيل صفر

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 97 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و171 حالة تعافي جديدة ، بينما توفى 4 أشخاص – يرحمهم الله -.

وسجلت منطقة الرياض 46 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 20 إصابة ، والشرقية 15 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 6 إصابات ، ومنطقة الحدود الشمالية 4 إصابات .

بينما سجلت نجران حالتين ، أمام مناطق جازان وتبوك وعسير والقصيم ، فسجلوا إصابة واحدة بكل منهم .

وتشهد إصابات كورونا تراجع ملحوظ في المملكة مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية ، والإقبال الكبير على لقاح فايزر الذي توفره وزارة الصحة في مركزي اللقاح بالرياض وجدة بعد الحجز الإلكتروني " مجاناً " ، مع اقتراب افتتاح مراكز جديدة للقاح في جميع المناطق .

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