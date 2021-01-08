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حالة وحيدة تعطي للمرأة الحق في تطليق نفسها

Time منذ ساعة
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حالة وحيدة تعطي للمرأة الحق في تطليق نفسها

الرياض (صدى):
من المعروف أن الإسلام أعطى الرجل الحق في قرار الطلاق وفق الضوابط الشرعية المحددة ، إلا أنه توجد بعض الحالات التي تطلق فيها المرأة نفسها ، ما يثير التساؤل حول مدى أحقيتها في طلب ذلك عند عقد الزواج .

ووفقاً لنظام المملكة القائم على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تشترط مثل هذا الشرط قبل عقد النكاح .

ومع ذلك ، فإنه يجوز للزوج بعد عقد الزواج أن يجعل أمرها بيديها فإن هي أرادت طلقت نفسها ، فيكون ذلك بموافقته .

ووفقاً لبيانات وزارة العدل عن عام 2019 فإن حالات الطلاق بلغت تقريبا نصف عقود الزواج في المملكة ، وتتراوح صكوك الطلاق الشهرية بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى.

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