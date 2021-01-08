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بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض

Time منذ 22 دقيقة
Views 1347
بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض

وكالات (صدى):
كشف الحرس الثوري الإيراني، عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج بجنوب إيران.

وقال قائد الحرس، اللواء حسين سلامي خلال الكشف عن القاعدة: "منطقنا هو الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية واستقلالها وتعزيز قوتنا.. عدونا يرفض قوة منطق إيران لأنه يعتمد منطق القوة".

وأضاف: "ليس أمام إيران سوى تعزيز قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع العدو من فرض هيمنته ومخططاته"، مشيرا إلى أن "هذه القاعدة إحدى منشآتنا التي تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية إضافة إلى منصات إطلاق".

وتابع: "قاعدة الصواريخ تمتد على طول عدة كيلومترات، وبحريتنا تمتلك عدد كبير من هذه القواعد.. فهي من أكثر الصواريخ تقدما والتي تستخدم في المعارك الساحلية والبحرية"، منوها إلى أن: "قواتنا البحرية بلغت الاكتفاء الذاتي بفضل قدرتها المحلية وقوتها الهجومية".

واستكمل أن القاعدة تضم صواريخ دقيقة يصل مداها مئات الكيلومترات، مشددا على أن قوات الحرس الثوري على أهبة الاستعداد لأي عمليات عاجلة.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
165 ألف منهم 40 ألف سعودي والباقي ايش قرار التوطين من زمان نسمع عنه وواضح انه كلام في الهواء
faeiz1122
ماأحط بذمتي بس شكلكم زي خوينا حق المويه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو محمد
لا أعلم هل أترحم عليه أم على حالنا لكن من السنة الترحم على الميت رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه ويحسن خواتيمنا .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. ياستار سترك ..
يزيد
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