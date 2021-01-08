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بالفيديو.. الكشف عن مخبأ ترامب السري أثناء اقتحام الكونجرس

Time منذ 28 دقيقة
Views 1495
بالفيديو.. الكشف عن مخبأ ترامب السري أثناء اقتحام الكونجرس

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وهو في مخبأ أسفل البيت الأبيض، يتابع مع آخريناقتحام للكونغرس.

وقام دونالد ترمب جونيور، ابن الرئيس، بتصوير “سيلفي” في المخبأ ، وبث ما كان يلتقطه مباشرة إلى حساباته في مواقع للتواصل، يتابعه فيها مئات الآلاف، ويبدو نجد أن الجو كان احتفالياً في المخبأ، على إيقاع أغنية Gloria ، بحسب " قناة " العربية ".

وقال ابن الرئيس إن المحتشدين هم وطنيون عظماء، سئموا الأكاذيب. لذلك أشكركم جميعاً على ذلك”، لما يقومون به من تجمهر واحتشاد، احتجاجاً على “سرقة الانتخابات وتزويرها.

ثم ينادي الابن للمستشارة بالبيت الأبيض Kimberly Guilfoyle ، وهي صديقة حميمة لدونالد الابن، فترد على نداء حبيبها بتمايلات من الرقص، علامة على فرحتها بما يجري تشفياً حول الكابيتول.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
165 ألف منهم 40 ألف سعودي والباقي ايش قرار التوطين من زمان نسمع عنه وواضح انه كلام في الهواء
faeiz1122
ماأحط بذمتي بس شكلكم زي خوينا حق المويه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو محمد
لا أعلم هل أترحم عليه أم على حالنا لكن من السنة الترحم على الميت رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه ويحسن خواتيمنا .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. ياستار سترك ..
يزيد
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