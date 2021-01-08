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شروط دخول القطريين إلى المملكة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1989
شروط دخول القطريين إلى المملكة

الرياض (صدى):
حددت وزارة الداخلية، شروط دخول القطريين إلى المملكةبعد فتح حدودها مع قطر في قمة العلا.

وتضمنت الشروط إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR) والحجر المنزلي لمدة 3 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 7 أيام.

كما يتم الفحص المخبري بالكشف عن البيولوجيا الجزيئية من خلال أخذ عينات تنفسية، للبحث فيها عن وجود الفيروس، وتسمح العينة المأخوذة بالحصول على حمولة فيروسية، وبالتالي يتم معرفة ما إذا كانت محملة بالفيروسات أم لا.

ووفرت وزارة الصحة طواقم طبية في منفذ سلوى الحدودي مع قطر، لفحص القادمين قبل دخولهم إلى الأراضي السعودية وتوقيع التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
165 ألف منهم 40 ألف سعودي والباقي ايش قرار التوطين من زمان نسمع عنه وواضح انه كلام في الهواء
faeiz1122
ماأحط بذمتي بس شكلكم زي خوينا حق المويه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو محمد
لا أعلم هل أترحم عليه أم على حالنا لكن من السنة الترحم على الميت رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه ويحسن خواتيمنا .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. ياستار سترك ..
يزيد
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